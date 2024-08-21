المقاومة الاسلامية ترد على اعتداءات العدو في الجنوب والبقاع

تواصل المقاومة الاسلامية عملياتها ضد مواقع العدو الاسرائيلي دعما لغزة واهلها ومقاومتها وردا على الاعتداءات الصهيونية ضد لبنان وشعبه وقراه.

وبالسياق، أصدرت المقاومة الاسلامية سلسلة بيانات حول عملياتها ليوم الاربعاء 21-8-2024، وجاءت كالتالي:

1- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وبعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي، وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرك في محيط ثكنة زرعيت ‏استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية. ‏

مَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 21-8-2024‏

‏16 صفر 1446 هـ

2- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 21-8-‌‏2024 قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان السوري المحتل بصليات من صاروخ ‏كاتيوشا. ‏

مَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 21-8-2024‏

‏16 صفر 1446 هـ

يذكر ان قاعدة “تسنوبار 651”، تقع بالجولان المحتل على بعد 18 كلم من الحدود اللبنانية وتتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو، حيث استهدفتها المقاومة الاسلامية للمرة الثانية وهي محمية بمنظومة القبة الحديدية وتتموضع فيها قوات المشاة وتضم مركزا لذخيرة المدفعية تابع لوحدة التسليح الاقليمية في جيش العدو.

3- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصا في بلدة بيت ‏ليف، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:15 من صباح يوم الأربعاء 21-8-‌‌‏2024، هدفاً في موقع حدب يارون بمحلقة انقضاضية واصابته إصابة مباشرة.‏

مَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 21-8-2024‏

‏16 صفر 1446 هـ



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المصدر: الاعلام الحربي