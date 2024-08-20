فصائل المقاومة الفلسطينية تندد بمجزرة مدرسة “مصطفى حافظ” في غزة

نددت فصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بالمجزرة الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء قصف مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي مئات النازحين غرب مدينة غزة، محملة الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار جرائم الإبادة في غزة.

وأكدت حركة حماس أن القصف الإجرامي الذي نفّذه جيش الاحتلال الصهيوني الفاشي ظهر اليوم على مدرسة مصطفى حافظ غربي مدينة غزة، التي تؤوي الآلاف من النازحين، وخلف مجزرة راح ضحيتها اثنا عشر شهيداً من المدنيين النازحين، إضافة لعدد من المفقودين تحت الركام، هو تأكيدٌ على دموية هذه الحكومة المتطرفة ونهجها الإجرامي، وإصرارها على مواصلة حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة.

وحملت حماس الرئيس بايدن وإدارته المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد شعبنا، والتي لم تكن لتستمر لولا التواطؤ الأمريكي الكامل، والدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه لحكومة المتطرفين الصهاينة.

كما طالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، بالعمل الجاد لوقف هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين العزل، ودعت محكمة الجنايات الدولية لتوثيق هذه المجزرة التي تُعَدُّ الثامنة ضد النازحين في مراكز النزوح خلال شهر أغسطس/ آب الجاري فقط، والعمل على تفعيل ملاحقة قادة الاحتلال على هذه الجرائم غير المسبوقة في تاريخنا المعاصر.

واستشهد 12 مواطناً وفقد آخرين تحت الأنقاض، فيما أصيب العشرات إثر قصف الاحتلال ظهر اليوم الثلاثاء، مدرسة مصطفى حافظ غربي مدينة غزة، التي تؤوي 700 من النازحين، وفق معطيات نشرها الدفاع المدني في غزة.

وبدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال النازي المجرم بحق المدنيين في مدرسة مصطفى حافظ، غربي مدينة غزة، ظهر اليوم، هي دليل على استمرار إدارة بايدن في منح الكيان رخصة بارتكاب المجازر وحرب الإبادة ضد شعبنا في غزة.

وأضافت “ان الخداع الذي تمارسه إدارة الصهيوني جو بايدن في جولات المفاوضات يهدف إلى فرض إملاءات حكومة نتنياهو على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، يدفع شعبنا الفلسطيني ثمنه من دماء أبنائنا ونسائنا”.

ومن جانبها، قال المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين إنه “بمباركة من المجرم بلينكن وبضوء أخضر من إدارة بايدن الفاشية العدو الصهيوني يقصف مدرسة “مصطفى حافظ” التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة في إستمرار للمذبحة الصهيونية بحق نسائنا وأطفالنا وشيوخنا ونازحينا”.

وقالت اللجان إن “تواطئ المجتمع الدولي وسياسة الإدارة الامريكية في دعم الإبادة والتغطية عليها هو الذي يشجع الكيان وقادته المجرمين الإستمرار بارتكاب المزيد من الجرائم والمذابح”.

ودعت اللجان “جماهير شعبنا ومقاوميه الأحرار على إمتداد أرضنا الفلسطينية المحتلة لمواصلة التصدي للعدوان الصهيوني النازي بكل الوسائل حتى ردعه ولجمه ودحره”.

المصدر: مواقع