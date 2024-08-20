بالفيديو | حرائق في مستوطنات الاحتلال الشمالية جراء سقوط صواريخ المقاومة

اندلعت حرائق واسعة في عدد من المستوطنات الواقعة شمال فلسطين المحتلة، جراء استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان، بحسب ما أفاد بيان للجيش الإسرائيلي.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه رصد إطلاق ما لا يقل عن 55 قذيفة صاروخية من لبنان، فيما دوت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الجليل الأعلى وهضبة الجولان السورية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: “ردا على الإنذارات التي تم تفعيلها في الجليل الأعلى والجولان، فإنه تم رصد نحو 55 قذيفة صاروخية عبرت من الأراضي اللبنانية”. وتابع “تعمل فرق الإطفاء حالياً على إخماد الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق، نتيجة سقوط القذائف الصاروخية”.

ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة دير قانون رأس العين قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مقر الفرقة 146 في جعتون بصليات من صواريخ الكاتيوشا.‏

وردّاً على ‏اعتداءِ ‏العدوِّ الصهيونيِّ الذي طَال منطقةَ البقاع، قَصف مجاهدو المقاومةِ الإسلاميةِ بصلْياتٍ مكثّفةٍ من الصواريخ، مقرَّ قيادةِ فرقةِ الجَولان 210 في ثكنةِ نفح، ومقرَّ فوجِ المدفعية، ‏ولواءَ المدرّعاتِ التابعَ للفرقة 210 في ثكنةِ يردن.‏

المصدر: مواقع