طائرات العدو تخرق جدار الصوت فوق العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2024 - 14:46

طائرات العدو تخرق جدار الصوت فوق العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها

منذ 1 ساعة 19 August، 2024
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