الجزائر تُقرر تزويد لبنان بكميات من النفط لتجاوز أزمة العتمة الشاملة

قرّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تَبُّون، تزويد لبنان فورًا بكميات من النفط لمساعدته على تجاوز الأزمة الحالية في قطاع الكهرباء.

وتبلّع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالقرار أمس الأحد خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الجزائر نذير العرباوي، والذي تمّ في خلاله بحث العلاقات بين البلدين.

وإذ عبّر رئيس وزراء الجزائر عن دعم بلاده للبنان ووقوفها الى جانبه، أبلغ ميقاتي أنّه بتوجيه من الرئيس الجزائري سيتم تزويد لبنان فورًا بكميات من النفط.

وقد شكر ميقاتي الرئيس الجزائري على هذه المبادرة، كما شكر نظيره الجزائري على وقوف الجزائر المستمرّ الى جانب لبنان في المجالات كافة.

هذا، وتلقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض اتصالًا من نظيره الجزائري محمد عرقاب، عبّر خلاله عن رغبة بلاده، بتوجيه من الرئيس الجزائري، بمساندة لبنان في تأمين الوقود لتخطي أزمته من خلال تزويده بهبة من الغاز اويل، تُحدد كميتها وفقًا للمحادثات التي سيستكملها الطرفان.

وثمّن الوزير فياض مبادرة الجزائر “التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان، ولم تألوَ جهدًا، دولةً وشعبًا ومؤسسات، للمساهمة في نجدته ومساعدته في أزماته، تمامًا كما العراق الشقيق، المتضامن مع لبنان في كل أزماته والمستمر في تزويده بالفيول للنهوض بقطاع الطاقة”.

من جهته المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة غسان بيضون حذر من تمييع المبادرة الجزائرية بتزويد لبنان بمادة الفيول اويل لإعادة التيار الكهربائي إلى لبنان، بعد أن توقفت معامل انتاج الطاقة نهائيا منذ يومين، بسبب فقدان هذه المادة وعجز الادارة المعنية ومعها الحكومة عن توفير الأموال الكافية لشراء هذه المادة.

المصدر: قناة المنار+وكالات