مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الأحد في 18-8-2024

في انفاق ِالجبال ِاللبنانية ِلا تزال ُالخيارات ُالصهيونية ُعالقة ًمنذ ان اعلنت المقاومة ُان جبالَنا خزائنُنا، وبعد َفشل ِمحاولتِهم الترويج َبان مشاهد َ”عماد اربعة” من انتاج ِالذكاء الاصطناعي، عاد الصهاينة ُللاقرار ِبذكاء ِحزب الله في صناعة ِالرعب الذي يردع ُنوايا كيانِهم المتسمّر ِمنذ ايام أمام َالأبعادِ الاستراتيجية ِلما شاهدَه في انفاق ِالمقاومين وما وصل َالى مراكزِ قرارِه من رسائل ِالصواريخ ِالمصوبة ِالى اهدافها..

هذا بعض ٌمن قدرات ِالمقاومة ونذر ٌيسير ٌمما يمكن ُان يفاجَأ به العدوُ في حال ِوسَّع َحربَه على لبنان وفق َما اكدته مواقف ُمسؤولي حزب الله مشددة ًعلى ان الاصوات ِاللبنانية َالناحبة َعلى مصيبة ِالاسرائيلي لا تصلُ الى مسامع ِالمقاومة ِالتي تواجه ُالكبار َوليس الصغار.

وتكبر ُكرة ُالثلج فوق َرئيسِ حكومة العدو بنيامين نتيناهو في الشارع الصهيوني وعلى المستوى السياسي ِلعرقلتِه الواضحة ِلما سماه المتظاهرون في تل ابيب الفرصة َالاخيرة َلابرام ِاتفاق ِتبادل الاسرى، مؤكدين ان ما عدا ذلك ليس سوى جنون ٍيقود ُكيانَهم الى الهاويةِ السحيقة ِفي غزة َوالمنطقة.

وبمنطق ِالخائف ِمن مصيره الاسود ِيصوب ُنتنياهو السهام َعلى مطالب وقف الِحربِ الدموية، غير َمهتم ٍبانتقادات ِالصهاينة انفسِهم لادعاءاتِه بالنصر ِالمطلق ِمعتقدا ًان المسار َالعسكري َالمدميَ لجيشِه سيوصلُه الى اماكن ِاسراه المتبقين في غزة.

وليس بما تنطق ُبه واشنطن يُحكَم ُعلى نتائج ِالمفاوضات بل بما تؤكدُه حركة ُحماس من ان الجانب َالاميركي َلم يضمن وقفا ًلاطلاق ِالنار الى الان.

اما ما يحملُه انتوني بلينكن الى تل ِابيب فيكفي التذكير ُبانه مسبوق ٌبمواقفة ِالكونغرس على امداد ِالجيش ِالصهيوني بعشرين َمليارَ دولار ٍمن الاسلحة والذخائر ِالتي تصب حممَها على رؤوس ِالاطفال والنساء في غزة ولا حاجة َلبذل ِالجهد ِلمعرفة ِحجم ِالشراكة ِالاميركية ِفي قتلهم وابادتهم.

لبنانيا، ازمة ُالعتمة ِالقاتلة ِالتي منعت اليد ُالاميركية الحلَ عنها على مدى سنوات تدخل ُفي مرحلة ٍمتشابكة ٍومعقدة ٍكَسر َحدتَها اليوم ُقرار ٌرئاسي جزائري ٌبامداد ِلبنان َبكميات ٍمن الفيول ابتداء ًمن الاسبوع المقبل.

المصدر: المنار