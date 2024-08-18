المقاومة الإسلامية تستهدف موقع المرج بالأسلحة الصاروخية محققة إصابات مباشرة

في سياق دعمها للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ودفاعاً عن القرى الجنوبية بوجه اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة، قم مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأحد باستهداف موقع المرج بالأسلحة ‏الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:15 من صباح يوم الأحد 18-8-2024 موقع المرج بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 18-8-2024‏

‏13 صفر 1446 هـ

المصدر: موقع المنار