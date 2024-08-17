وزارة الصحة العامة الفلسطينية: وصول شهيدين إلى مستشفى جنين الحكومي إثر استهداف طيران الاحتلال مركبة على دوار البطيخة في مدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 21:44
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وزارة الصحة العامة الفلسطينية: وصول شهيدين إلى مستشفى جنين الحكومي إثر استهداف طيران الاحتلال مركبة على دوار البطيخة في مدينة جنين
منذ 8 mins
17 August، 2024
عاجل
جنين
دوار البطيخة
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