عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 15-08-2024، وفقًا للآتي:

1- الساعة 09:10 استهداف موقع معيان باروخ ‏بقذائف المدفعية.‏

2- الساعة 11:05 استهداف نقطة تموضع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

3- شنّ هجوم جوي بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على موقع خربة ماعر استهدف أماكن تموضع وتمركز ضباط وجنود العدو ‏وأصاب أهدافه بدقة، كردٍّ على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‏العباسية.

4- إدخال ‏المستوطنة الجديدة شامير على جدول نيران المقاومة الإسلامية وقصفها لأول مرة بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في مدينة ‏مرجعيون وإصابة مدنيين فيها.

5- الساعة 18:00 استهداف مرابض مدفعية ‏العدو الاسرائيلي في الزاعورة بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏

6- الساعة 18:15 استهداف موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

7- الساعة 17:40 استهداف موقع المرج ‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابةً مباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي