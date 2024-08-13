عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 12-08-2024، وفقًا للآتي:
1- استهداف المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في جعتون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة معروب.
2- الساعة 08:40 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.
3- الساعة 15:20 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.
4- الساعة 19:15 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية واصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 19:15 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بقذائف المدفعية واصابته إصابة مباشرة.
6- الساعة 19:37 استهداف موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.
المصدر: الاعلام الحربي