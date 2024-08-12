الرئيس بري : الرد الذي تنتظره إسرائيل منذ ايام باعصاب مشدودة هو حتمي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 18:40

الرئيس بري : الرد الذي تنتظره إسرائيل منذ ايام باعصاب مشدودة هو حتمي

منذ 50 mins 12 August، 2024
نبيه بري
لبنان

أكد رئيس مجلسِ النواب نبيه بري  انه يفصلُ ملفَ الانتخاباتِ الرئاسية عن الحرب ، مبدياً استعدادَه التامَّ للدعوةِ الى الحوارِ أو التشاور فوراً تمهيداً لانتخابِ رئيسِ الجمهورية، اذا كان المعنيون جاهزين للتجاوب مع هذه الدعوة على قاعدة “حوار فرئاسة.
وفي حديثٍ لصحيفة الجمهورية ابدى الرئيس بري خشيتَه من ان هناك من يرفضُ التجاوبَ مع مبادرته في انتظارِ تبلورِ كيف ستنتهي الحرب، لافتاً الى انَ البعضَ يُضيّعُ وقتَه والفرصَ اذا كان يعوِّلُ على أن تُفضيَ المعركةُ الحاليةُ الى اضعافِ حزبِ الل وحركةِ أمل. واعتبرَ ان الردَ الذي تنتظرُه إسرائيلُ منذُ ايامٍ باعصابٍ مشدودةٍ هو حتمي”، الا انه لفتَ الى ان “الردَّ او الانتقامَ طبقٌ يؤكلُ باردا.

المصدر: قناة المنار

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