وقوع عدة إصابات في غارات الاحتلال المتواصلة على مدينة حمد السكنية شمالي خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2024 - 09:50

وقوع عدة إصابات في غارات الاحتلال المتواصلة على مدينة حمد السكنية شمالي خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 39 mins 11 August، 2024
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