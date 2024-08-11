وقوع عدة إصابات في غارات الاحتلال المتواصلة على مدينة حمد السكنية شمالي خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2024 - 09:50
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وقوع عدة إصابات في غارات الاحتلال المتواصلة على مدينة حمد السكنية شمالي خانيونس جنوبي قطاع غزة
منذ 39 mins
11 August، 2024
عاجل
خانيونس
مدينة حمد السكنية
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