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August 10 2024 - 11:14

جبهة العمل الاسلامي دانت مجزرة مدرسة التابعين ودعت الى مقاومة العدو

منذ 26 mins 10 August، 2024
جبهة العمل الاسلامي
لبنان

ندّدت جبهة العمل الإسلامي، في بيان، ب”المجزرة الرهيبة والمذبحة البشعة ، مذبحة صلاة الفجر التي إرتكبها العدو الإسرائيلي الغادر فجر هذا اليوم في مدرسة التابعين في حي الدرج وسط مدينة غزة وأدّت إلى إستشهاد أكثر من 100 مُصلٍّ، وأنّ ما يُحكى عن مبادرة مصرية قطرية أميركية لوقف إطلاق النار تمّ إطلاق النار عليها لإسقاطها مباشرة في هذه المجزرة”.

ولفتت إلى أنّ “المسؤول أيضاً عن تلك المذابح والمحارق هو من يدعم العدو ويمدّه بالسلاح والذخيرة عبر جسر جوي يومي وخصوصاً إدارة الشر الأميركية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرهم من أنظمة دول الغرب”.

وأكدت أنّ “هذه الجريمة الدمويّة الشنيعة لن تُثني الشعب الفلسطيني عن متابعة مسيرة جهاده ونضاله المستمر”، معتبرة ان “لغة السلاح والحديد والنّار والمقاومة هو الخيار الصائب الوحيد الأنجع لردع العدو ومنعه من بلوغ أهدافه التآمريّة الشيطانيّة”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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