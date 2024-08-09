هيئة أوجيرو: عطل طرأ في سنترال طرابلس – التبانة بسبب الضغط على المولدات مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 9 2024 - 09:32

هيئة أوجيرو: عطل طرأ في سنترال طرابلس – التبانة بسبب الضغط على المولدات مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة

منذ 22 mins 9 August، 2024
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة