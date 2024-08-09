الدفاع الروسية: تدمير 75 طائرة مسيّرة و7 زوارق مسيّرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة تدمير 75 طائرة من دون طيار أوكرانية في سماء عدد من مقاطعات غرب البلاد والقرم، إضافة إلى 7 زوارق مسيّرة في البحر الأسود ليلا.

وأوضحت الوزارة في بيان: “إن دفاعاتنا الجوية المناوبة دمّرت أو اعترضت 26 مسيّرة فوق مقاطعة بيلغورود، و19 فوق ليبيتسك، و7 فوق كورسك، و5 فوق بريانسك و4 فوق فورونيج، وواحدة فوق أوريول، و5 فوق جمهورية القرم، و8 فوق البحر الأسود”.

وذكر البيان أن “الزوارق المسيرة التي تم تدميرها في مياه البحر الأسود كانت في طريقها إلى شبه جزيرة القرم”.

المصدر: مواقع