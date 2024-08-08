الطقس غداً غائم جزئياً دون تعديل في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض في المناطق الجبلية.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وفوق الجبال، بينما تتخطى معدلاتها في الداخل .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب في بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 23 و 32، وفي زحلة بين 18 و 35 درجة .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض في المناطق الجبلية.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وبينما تنخفض في المناطق الجبلية و الداخلية.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما تنخفض بشكل اضافي في المناطق الجبلية.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 26 درجة، في الداخل من 20 الى 37 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ، جنوبية ليلا، سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام