مراسل المنار : مختلف انواع المسيرات المعادية تحلّق في أجواء الجنوب اللبناني وجهد جوي غير مسبوق لسلاح الجو الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 23:24

مراسل المنار : مختلف انواع المسيرات المعادية تحلّق في أجواء الجنوب اللبناني وجهد جوي غير مسبوق لسلاح الجو الصهيوني

منذ 25 mins 7 August، 2024
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