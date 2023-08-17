الجيش الصهيوني بين مطرقة نتنياهو وسندان التمرد

تستمر معاناة الجيش الصهيوني بسبب الازمة السياسية التي تعصف بالكيان المؤقت فبعد اطلاق قادة جيش الاحتلال تحذيرات في الكنيست من تضرر كفاءة وقدرات واستعدادات الجيش من استمرار حالة التجاذب السياسي وموجة الاستنكافات في صفوف جنود الاحتياط ، كشفت اوساط امنية ان ما يظهر هو رأس الجبل الجليدي وان الازمة اعمق بكثير مما يعرفه الجمهور في الكيان،و أنّ الصورة الصحيحة عن الأزمة غير المسبوقة لا يتّم نشرها بسبب الرقابة العسكريّة المفروضة على وسائل الإعلام العبرية ، حيث قال الوزير السابِق ماتان كهانا، للقناة الـ 12 العبرية ” إنّ الأزمة خطيرة جدًا، وبحسب معرفتي فإنّها أخطر بثلاث مرّاتٍ ممّا يعرفه الجمهور الاسرائيلي ”

تقرير حول رفض الخدمة العسكرية في الجيش الصهيوني

وكانت قناة “كان 11” العبرية قد ذكرت أن قادة الجيش مثلوا أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست في جلسة سرية لتقديم صورة واضحة عن مدى تضرر الجيش من موجة الاستنكافات، حيث حذّر قادة الجيش من أن استعدادات الجيش للحرب في تراجع مستمر ومشددين على ضرورة تغيير الوضع الراهن المليء بالتجاذبات.

بدوره ذكر المراسل العسكري، في القناة الـ 12 العبرية ، نير دفوري أنّ الجيش الصهيوني يتابع بقلقٍ متزايدٍ التراجع في الكفاءة للحرب ونقل دفوري عن مصدرٍ أمنيٍّ كبيرٍ أنَّ الأسابيع المقبلة ستكون مصيريّةً، وأنّ جيش الاحتلال قد يفقد جهوزيّته خلال نحو شهر، في حال استمرار الحكومة بالتشريعات القضائيّة.

سلاح الجو يعود الى الواجهة

تعود ازمة سلاح الجو الصهيوني الى الواجهة فبعد التقارير المتعددة التي اشارت الى رفضهم الالتحاق بالخدمة ، عاد الطيارون ليبلغوا وزير الدفاع يوآف غالانت بشكل مباشر انهم لن يشاركوا في أي طلعات جوية في ظل استمرار الازمة مع الحكومة وتحول النظام وفق ما وصفوه الى نظام استبدادي .

تقرير قناة 12 العبرية حول ازمة سلاح الجو الصهيوني

وحول بحسب موقع “واينت ” الاخباري فقد أدلى الطيارون برفضهم الالتحاق بالخدمة خلال اجتماع مع وزير الدفاع يوآف غالانت سعى فيه إلى سد الفجوة المتزايدة بين الحكومة والجيش وأبلغ الطيارون الذين التقوا مع غالانت في قاعدة “رامون” الجوية بجنوب الكيان أنهم تفهموا قرار زملائهم من طياري الاحتياط الذين توقفوا بالفعل عن التدريب أو الالتحاق بالخدمة العملياتية احتجاجا على التعديلات القضائية. وقال الطيارون لغالانت إنهم لا يريدون تنفيذ عمليات نيابة عن دولة غير ديمقراطية، وأنهم يدرسون الانضمام إلى زملائهم المتمردين، حسبما أفاد الموقع الإخباري.

وبحسب مصدر امني تحدثت عنه القناة 12 العبرية فان جهوزية سلاح الجو ستواجه مشاكل خاصة حيث حذّر من أنَّه: “في غضون شهرٍ تقريبًا سنُواجِه مشكلةً في جهوزية الجيش للحرب، خاصة في سلاح الجوّ، إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن”

مواقف امنية وسياسية

رفض البعض في حكومة نتنياهو الاحتجاج الذي يظهر في صفوف الجيش الصهيوني معتبرين أنه مصطبغ بصبغة سياسية وأعرب أعضاء في الائتلاف الحاكم، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحسب تقارير، عن غضبهم من بار ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي لقيامهما بالتحدث عن تدهور حالة الجاهزية في الجيش في ظل احتجاجات جنود الاحتياط، معتبرين أن تحذيرات القائدين العسكريين ترقى إلى قيام الجيش بممارسة ضغط سياسي.

اعضاء من الائتلاف الصهيوني الحاكم يهاجمون جيش الاحتلال وقياداته

وفي سياق متصل قال وزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم من حزب “الليكود” لإذاعة الجيش “في أي جيش عادي، تتم معاملة المتمردين كما ينبغي أن يُعامل المتمردون”، مثيرا انتقادات سريعة من رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ.

وزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم

وكان مسؤولون امنيون قد اعربوا عن قلقهم من أنه من خلال السماح بالهجمات العلنية المتكررة على كبار ضباط الجيش، فإن الحكومة تحاول تحميلهم مسؤولية الضرر الحالي الذي لحق بجاهزية الجيش.

في حين افادت القناة 12 العبرية أن المؤسسة الأمنية “صُدمت” من الهجمات الأخيرة على الجيش التي شنها نواب في الائتلاف الحاكم، الذين أثار حفيظتهم إعلان أكثر من 1000 عنصر من سلاح الجو الإسرائيلي وقف خدمتهم الاحتياطية التطوعية احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح القضاء

في الخلاصة فان خوف عناصر الجيش الصهيوني ليس من حكومة نتنياهو واعضائها الباحثين عن كيفية الاستمرار في السلطة بل ما يخافه الجيش الصهيوني هو ما أوضح به بعض العسكريين أن التغييرات في القضاء الصهيوني قد تجعلهم عرضة للمحاكم الدولية، والتي يمكن تفعيلها في الحالات التي يُنظر فيها إلى النظام القضائي المحلي على أنه غير مستقل بما فيه الكفاية ، لذلك فان الازمة لا تتعلق بالنظام السياسي لا من قريب ولا من بعيد ، بل بحماية مجرمي الحرب الصهاينة لانفسهم من العدالة الدولية في حال وجدت يوما ما .

المصدر: موقع المنار