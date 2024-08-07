إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بمخيم عسكر الجديد في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 23:24
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إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بمخيم عسكر الجديد في نابلس
منذ 1 ساعة
7 August، 2024
عاجل
نابلس
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