إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بمخيم عسكر الجديد في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2024 - 23:24

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بمخيم عسكر الجديد في نابلس

منذ 1 ساعة 7 August، 2024
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