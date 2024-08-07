مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: انخفاض التغذية بالمياه بسبب توقف معامل الكهرباء

دعت “مؤسسة مياه لبنان الجنوبي” في بيان لها الاربعاء “المواطنين الى تعبئة خزاناتهم وترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى”. واوضحت ان “انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن المنشآت سيؤدي الى انخفاض مدة التغذية بالمياه”.

وقال البيان “عطفا على بيان مؤسسة كهرباء لبنان الذي اعلن توقف معمل دير عمار بالكامل عن انتاج الكهرباء وتوقع توقف آخر مجموعة انتاجية في معمل الزهراني عن الانتاج بحلول يوم السبت الواقع فيه 17-8-2024، تدعو مؤسسة مياه لبنان الجنوبي المواطنين الى تعبئة خزاناتهم وترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى، علماً أن انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن المنشآت سيؤدي الى انخفاض مدة التغذية بالمياه”.

ولفت البيان الى “أن المؤسسة ستبادر الى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع التيار الكهربائي ولكن ذلك لا يكفي لتوفير الكمية الكافية من المياه لتغذية كافة المدن والبلدات التي تقع في نطاق صلاحيات المؤسسة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام