باسيل: نضال التيار سيستمر في قضايا أساسية ووجودية

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن “نضال التيار سيستمر في قضايا أساسية ووجودية كالنزوح والشراكة والحقوق ووجود الدولة بمفهومها الكامل التي نتمسك بها على رغم فقدان الناس الامل بها”، وقال: “ننفتح بالسياسة حينا ونواجه في أحيان أخرى لأن الهدف تخليص البلد”.

وسأل باسيل في حديث له الاربعاء “ماذا ينفعنا أن يصل شخص الى موقع مسؤولية ولا يوجد أحد حوله والمثل على ذلك هو من يتشاحنون في موضوع الرئاسة، فما هو الأهم الرئاسة أم أن نخلص البلد والناس؟”، وأضاف “نحن نضحي ونتنازل لأننا ندرك الاخطار التي تواجهها البلاد في ظل الفراغ الرئاسي والنزوح والحرب التي يهدوننا بها كل يوم، وعلى مجتمع دمروه اقتصاديا وماليا والأسوأ أنهم دمروه معنويا وأفقدوه الثقة بالبلد والدولة”.

من جهة ثانية، قال باسيل “طالما التيار مستقل ووطني وحر في السياسة فلا خوف عليه، وطالما لديه نظام ومؤسسة والتزام بالمؤسسة فلا خوف عليه تنظيميا، وطالما لديه مبادئ وأخلاق وقيم لا خوف عليه من الناحية القيمية والوجودية والاخلاقية، وهذه هي العوامل التي تدفعه الى البقاء والاستمرار”، وأكد “طالما نحن ثابتون فلا خوف على التيار وسيبقى بالروحية والنضال نفسيهما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام