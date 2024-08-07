تيمور جنبلاط استقبل أحمد الحريري.. وتأكيد على التوحد ضد العدوان الإسرائيلي

استقبل رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” في لبنان النائب تيمور جنبلاط الاربعاء الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، بحضور عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور، أمين السر العام في الحزب “التقدمي” ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، وخلال اللقاء جرى عرض للأوضاع العامة وآخر التطوّرات.

وأكد المجتمعون على “ضرورة التوحد ضد العدوان الإسرائيلي المستمر وإدانة الجرائم المرتكبة في غزة وجنوب لبنان”، وشددوا على “أهمية توفير كل دعم ممكن للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام