الضفة الغربية | خمسة شهداء إثر قصف العدو مدينة جنين

استشهد 5 شبان وأُصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جرّاء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مركبة في مدينة جنين، وموقعاً في الحيّ الشرقي للمدينة، وذلك خلال العدوان المتواصل على المدينة ومخيمها، منذ أمس الإثنين.

هذا وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمركبتين في الحي الشرقي للمدينة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أكّدت في بيان، “استشهاد الشاب أحمد حسام الدين كامل السعدي (18 عاما) جراء قصف الاحتلال في جنين”، لتضيف بعد ذلك في بيان مقتضب آخر “شهيد ثان برصاص الاحتلال في اقتحامه المستمر لمدينة جنين”.

وقالت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني “نقلنا 3 مصابين حالتهم خطرة من مكان القصف في الحي الشرقي بجنين”، بعد أن كانت قد أكّدت أن طواقهما “تعامل مع إصابة حرجة جدا جاري إنعاش قلب ورئتين لطفل عمره 15عاما نتيجة قصف في الحي الشرقي من المدينة”.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، وتدمير البنية التحتية، وسط اندلاع مواجهات وتحليق لطائرات الاستطلاع في الأجواء.

وخلفت قوات الاحتلال أضراراً مادية جسيمة في البنية التحتية وفي ممتلكات الفلسطينيين، خاصة في شارع جنين – حيفا، مدخل المدينة الغربي بالقرب من صيدلية الظاهر ودوار الأحمدين، وفي شارع الناصرة، وداخل أسواق جنين، وفي حيي الجابريات وخلة الصوحة، وفي دوار الحمامة.

وفي مخيم جنين ألحقت جرافات الاحتلال دمارا واسعا وكبيرا في البنية التحتية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من المدينة والمخيم جراء استهداف قوات الاحتلال للمحولات الكهربائية، وسط اندلاع مواجهات.

ودمرت جرافات الاحتلال منازل في شارع مهيوب في المخيم، ومنع الإسعاف والدفاع المدني من إخلاء المنازل في الشارع، فيما لا تزال تتواصل المواجهات العنيفة في جنين ومخيمها مع تواصل جرافات الاحتلال بتدمير واسع للبنية التحتية.

المصدر: عرب 48