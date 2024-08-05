المقاومة الاسلامية تستهدف بسربٍ من المسيرات ‌‏الإنقضاضية مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ثكنة إييليت هشاحر

واصلت المقاومة الاسلامية عملياتها ضد مواقع ومستوطنات العدو الاسرائيلي رداً على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الصهيوني في بلدات البازورية ودير سريان وحولا ومساندة لغزة واهلها ومقاومتها.

وبالسياق، أصدرت المقاومة بياناً حول العملية التي نفذتها ضد مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ثكنة إييليت.





بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الصهيوني في بلدات البازورية ودير سريان وحولا، شَنَّ ‌‏مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 05-08-2024 هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات ‌‏الإنقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ثكنة إيليت، مُستهدفةً أماكن تموضع ‏واستقرار ‏ضباطها وجنودها وأصابتها بشكلٍ مباشر وأوقعت فيهم عدداً من القتلى والجرحى. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

‏ الاثنين 05-08-2024‏

‏30 محرّم 1446 هـ

المصدر: الاعلام الحربي