كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال على حاجز سالم العسكري غربي جنين بالأسلحة الرشاشة وحققنا إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2024 - 04:20

كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال على حاجز سالم العسكري غربي جنين بالأسلحة الرشاشة وحققنا إصابات مباشرة

منذ 2 ساعة 1 August، 2024
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