بالفيديو | تشييع حاشد للشهيدين الطفلين أميرة وحسن فضل الله في الضاحية الجنوبية لبيروت

شيع حزب الله وجمهور المقاومة وكشافة الإمام المهدي (ع)، الشهيدين الطفلين أميرة وحسن فضل الله من بلدة عيناثا جراء العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وحمل المشيعون جثماني الطفلين الأخوين، ورددوا الهتافات الداعمة للمقاومة الإسلامية، ولخيارها بالمواجهة مع العدو الصهيوني. وجرت مراسم التشييع في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث ووريا الثرى في روضة الحوراء زينب (ع) في منطقة الغبيري.

وشنَّ العدو الصهيوني عدوانًا جوّيًا ليل أمس استهدف منطقة حارة حريك قرب مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفر عن استشهاد 4 مواطنين، من بينهم وطفلان وجرح 74 آخرين 4 منهم بحالة حرجة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

واستشهد الطفلان أميرة وحسن فضل الله من بلدة عيناثا والحاجة وسيلة بيضون من بلدة الشهابية جراء العدوان الصهيوني. وقد حضرت على الفور فرق الإسعاف والإطفاء في الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية إلى المكان المُستهدف.

المصدر: موقع المنار