اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سيلة الظهر جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 05:24

اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سيلة الظهر جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة

منذ 1 ساعة 31 July، 2024
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