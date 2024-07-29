الشيخ البغدادي: معركة طوفان الأقصى ساهمت بكسر آحادية الهيمنة الأميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 16:48

الشيخ البغدادي: معركة طوفان الأقصى ساهمت بكسر آحادية الهيمنة الأميركية

منذ 18 mins 29 July، 2024
الشيخ حسن البغدادي
لبنان

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي أن “الطغيان الأميركي وصل إلى أوجّه وهم الآن في طريقهم إلى الإنحدار وأية دعسة ناقصة يقوم بها العدو الإسرائيلي ستنعكس سلبا على الأميركي وحلفائه”. وأضاف “مما لا شك فيه أن معركة طوفان الأقصى قد ساهمت في كسر آحادية الهيمنة الأميركية، فأميركا لاتستطيع أن تفصل نفسها عن الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط وهي تتحمّل تبعات كلّ مايجري”.

وحذر الشيخ البغداد في حديث له الاثنين “العدو الإسرائيلي من أية حماقة قد يرتكبونها ضد لبنان والمقاومة”، وتابع ان “الزمان الذي كانوا يعربدون فيه قد انتهى ونحن نقاتلهم اليوم بعد عدة إنتصارات وبالأخص إنتصار تموز ٢٠٠٦ وبشباب لا تعرف الخوف وبجهوزية خارج تخيلكم ولهذا لا أنصحكم بالمغامرة وما شاهدتموه خلال الأشهر العشرة سيكون نزهة أمام أي تصعيد محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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