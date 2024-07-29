دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 28-07-2024، وفقًا للآتي:

1- استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة، بالأسلحة المناسبة ‌‏واصابته إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقه وإصابة من فيه، كردٍ على ‌‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

2- استهداف تموضع لقوّات العدو الإسرائيلي ونقاط انتشاره في مستعمرة شتولا ‏ومحيطها بالأسلحة المناسبة وإصابة الأهداف بشكل دقيق، كردٍ على ‌‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

المصدر: الاعلام الحربي