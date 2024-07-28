أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة، أن مَن يرتَكِبُ المجازِر الجماعِيّة ويقتُلُ الأطفالَ والنِّساءَ في قطاعِ غزّة، والمدنيّينَ في جَنوبِ لُبنانَ هُوَ القاتل لفِتيةَ مَجدل شمس؛ البلدة العَصيّة على الأسرلة والمُتمسِّكةِ بالهويّةِ الوطنيّة.

واضاف النائب خواجة “الرُّماةُ المقاوِمون القادِرونَ على إصابةِ عامود إرسال بِدقّةٍ عاليَةٍ لا يُمكِن أن يكونَ هامِشَ الخطأِ في تهديفِهم بِضعة كيلومِترات. كُلّ المؤشِرات تَدلّ على أنّ صاروخًا اعتراضيًّا أطلَقَتهُ القُبّة الحديديّة تسبّبَ بالجريمةِ النّكراء”.

وقال “حذار مِن السُّقوط بِفخّ تّبنّي السّرديّة الإسرائيليّة الكاذِبة والهادفة لِزرع الشقاق والكراهيّة بينَ أبناء القَضيّة الواحِدة”.

المصدر: موقع المنار