اعلام العدو: إخلاء عدد من الجنود المصابين جراء معارك شرق خانيونس في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 28 2024 - 12:58

اعلام العدو: إخلاء عدد من الجنود المصابين جراء معارك شرق خانيونس في قطاع غزة

منذ 1 ساعة 28 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة