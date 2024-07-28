الرئيس بري: الدعوة إلى الجميع في لبنان وفي فلسطين  ‫والجولان من أي انزلاق أو تحريضِ في سياق مشروع العدو التدميري – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2024 - 00:00

الرئيس بري: الدعوة إلى الجميع في لبنان وفي فلسطين  ‫والجولان من أي انزلاق أو تحريضِ في سياق مشروع العدو التدميري

منذ 2 ساعة 27 July، 2024
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