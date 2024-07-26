العناوين

صحيفة الأخبار

ـ بايدن – نتنياهو: قمّة حاسمة

ـ تعدد أبعاد الفقر يوسّع رقعة الفقراء: ثلاثة أرباع اللبنانيين يعانون الحرمان

ـ واشنطن: فصل كامل للرئاسة عن الجنوب

ـ 300 مليون دولار لوزارة يديرها موظفو الـ NGO: الدولة تتخلّى عن «السيادة الرقمية» للبنك الدولي والألمان!

صحيفة البناء

ـ نتنياهو يوزّع أجواء تفاؤلية حول اتفاق غزة خلال لقائه المطول مع بايدن

ـ اليمن يستعد لرد نوعيّ على استهداف الحديدة… والحوثي يذكر بالرد الإيراني

ـ صواريخ المقاومة العراقية على «عين الأسد» وضربات للمقاومة في غزة والشمال

صحيفة الجمهورية

ـ بايدن لنتنياهو: لوقف النار

ـ بوتين: للأسف هناك ميل نحو التصعيد

ـ تعالوا إلى كلمة حوار..

صحيفة اللواء

– الصواريخ وخفض التصعيد في محادثات نتنياهو بالبيت الأبيض

– ثلاثية برّي الرئاسية تفرمل تحركات المعارضة.. والتقدمي للحوار بدل التراشق

– ترويج إسرائيلي للتقدم في مفاوضات الصفقة بالتزامن مع لقاءات نتنياهو مع بايدن وترامب

صحيفة الديار

ـ احتمالات التهدئة والحرب متساوية وواشنطن تضغط لهدنة مؤقتة!

ـ «مسوّدة» رسمية حول «اليوم التالي».. والجيش يتحضر لوجستيا

ـ ردود اسرائيلية «يائسة» على «الهدد 3» وتهويل بمواجهة وشيكة

صحيفة النهار

ـ “الجبهة الشمالية” في البيت األبيض حرب أم تسوية؟

ـ الألعاب الأولمبية في باريس اليوم

ـ القمة الروسية – السورية في موسكو: لماذا غاب التطبيع بين أنقرة ودمشق؟

الاسرار

صحيفة البناء

ـ خفايا

يعتقد خبراء في القانون الدولي أن أيّ بحث في مرجعيات ذات قيمة تأسيسية لترجمة حل الدولتين على قاعدة موازين القوى الناشئة بعد طوفان الأقصى سيفرض إحياء القرارين 181 و194 لعام 1948، حيث لا وجود لأي قرارات أخرى تعالج المسألة الفلسطينية وحدود كيان الاحتلال المعترف بها سوى في قرار التقسيم رقم 181 الذي يقوم على إقامة دولتين عربية ويهودية. فمنح القرار للدولة اليهودية نصف الأراضي المحتلة عام 48 وللدولة العربية النصف الثاني وكل الضفة الغربية وغزة وقرّر تدويل القدس، إضافة لضمان حق العودة إلى أراضي الـ 48 أمام اللاجئين والتعويض عليهم.

ـ كواليس

قال قادة في الجالية العربية الأميركية إنهم سوف يجتمعون بالمرشحة كمالا هاريس ويبلغونها أنهم قرّروا عدم التصويت لصالح الرئيس جو بايدن كعقاب على موقفه المساند للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، باعتبار أنهم منحوه تصويتهم في الانتخابات السابقة، وأن قرارهم لم يأبه لمخاطر فوز منافسه دونالد ترامب، لكنهم الآن مستعدون لمعاقبة ترامب وفتح طريق الفوز أمامها إذا تعهّدت باعتماد سياسات منصفة نحو القضية الفلسطينية ويقدّرون لها مقاطعتها جلسة الكونغرس التي تكلّم فيها بنيامين نتنياهو.

صحيفة الجمهورية

ـ ترصد القوى الامنية مضاربين عاودوا بث الشائعات على مجموعات التواصل الإجتماعي بأن سعر الدولار قد يرتفع، لكن كل المعطيات الرسمية تفيد أن الإستقرار باقٍ ولا تغيير في السعر والدولار متوافر بشكل كبير في السوق.

ـ قال ديبلوماسي إن على اللبنانيين إدراك حقيقة أن رئاسة الجمهورية تفصيل صغير جدًا في ظل حربَي أوكرانيا وغزة وإنشغال العالم بأزماته وانتخاباته.

ـ لم تُخفِ مرجعية روحية مسيحية إنزعاجها من حملة طاولت رجل دين لمشاركته بمناسبة دينية تخص إحدى الطوائف.

صحيفة اللواء

ـ همس

حسب خبراء ومتابعين للاتصالات مع الأميركيين، فإن لا خط أخضر لاسرائيل لعملية واسعة في لبنان.

ـ غمز

يشكو سياح عرب وأجانب من كلفة الحياة اليومية في لبنان، قياساً الى بلدان متوسطية، تستقطب ملايين السياح لعلة رخص الخدمات والسلع.

ـ لغز

تتداول أوساط دبلوماسية غربية معلومات مفادها أن حرب الاستنزاف التي تخوضها اسرائيل مع غزة والجهات المساندة، تشكل خطراً على المدى الطويل لجهة تثبيت النزوح وتزايد الهجرة.

صحيفة النهار

ـ علم ان عددًا من المضاربين المتضررين من الاستقرار النقدي، يعمدون إلى الاتّصال بوسائل الإعلام باسم جمعيات الصرّافين، لإيهام تلك الوسائل بأن هناك شحًّا للدولار في السوق، أو ان الأسعار ستتغيّر بحجج واهية، وهو ما لا صحة له على الإطلاق، بدليل ارتفاع احتياطي الدولار في مصرف لبنان بشكل يمنع أي تفلّت بالسعر، ووفرة الدولار في السوق، بسبب توافد المغتربين ونشاطات فصل الصيف.

ـ عثرت الأجهزة الأمنية قبل أيام على اصبع ديناميت غير معد للتفجير على مقربة من جدران سفارة غربية مهمة. وكتبت عليه عبارة مسيئة لدولة السفارة، ولم تتمكّن كاميرات السفارة من رصد الفاعل ما اعتبر خرقًا امنيًا فاضحًا للمرة الثانية في مدة قصيرة نسبيًا.

ـ بدأ نائب عكاري سابق استعداداته والقيام بجولات تحضيرا للانتخابات النيابية المقبلة.

ـ فشل مشروع المفوضية الأوروبية للعمالة الموسمية للشبان اللبنانيين في الدول الأعضاء فيها وتم رمي الكرة في ملعب اللبنانيين علما أن الحكومة لم تعلن عن عروض للعمل أو عن تسهيلات للسفر ولم تفعل سفارات أوروبية الحركة في هذا الاتّجاه بل بقي المشروع حبرا على ورق.

المصدر: صحف