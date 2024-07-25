خيبة صهيونية من خطاب نتنياهو في الكونغرس.. – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 25 2024 - 21:52

خيبة صهيونية من خطاب نتنياهو في الكونغرس..

منذ 1 ساعة 25 July، 2024
نتنياهو في الكونغرس
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - كيان العدو

لم يحصد بنيامين نتنياهو من خطابه الا الخيبةَ بنظرِ شريحةٍ كبيرةٍ من الصهاينة.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة