تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس الخامس والعشرين من يوليو تموز، بعدما محت المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين أكبر مستورد للخام في العالم والتوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط أثر المكاسب التي شهدتها الجلسة السابقة بدعم من تراجع المخزونات الأميركية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام هبطت 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بهبوط قدره 1.6 مليون برميل فقط.

وانخفضت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 5.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 400 ألف برميل.

وفي الشرق الأوسط، اكتسبت الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس بموجب خطة وضع الرئيس الأميركي جو بايدن إطارها في مايو أيار وتتوسط فيها مصر وقطر زخماً خلال الفترة الماضية.

من جانبه، قال رئيس إن.إس تريدنج هيرويوكي كيكوكاوا ر وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية “رغم تراجع مخزونات الخام والبنزين في أميركا فإن المستثمرين ظلوا حذرين بشأن ضعف الطلب في الصين، كما أن توقعات إحراز تقدم في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس أضافت إلى الضغوط.

وفي سياق منفصل، كشفت بيانات حكومية صينية أن واردات النفط وكميات الخام المستهلكة في مصافي التكرير تتجه هذا العام إلى الانخفاض مقارنة بعام 2023 بسبب انخفاض الطلب على الوقود وسط تباطؤ النمو الاقتصادي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.8% إلى 81.08 دولار للبرميل. كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.8% مسجلة 76.95 دولار للبرميل.

المصدر: رويترز