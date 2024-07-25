عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2024 - 01:08

عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

منذ 18 mins 25 July، 2024
خريطة 24-07-2024
لبنان

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 24-07-2024، وفقًا للآتي:
1- الساعة 19:45 استهداف موقع رويسة القرن في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.

2- بعد ‏مراقبة ومتابعة لحركة العدو الإسرائيلي في موقع المالكية، وعند رصد دخول آليات عسكرية الى الموقع ‏استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية واصابوها ‏إصابة مباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي

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