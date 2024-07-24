ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعد تراجع استمر أياماً عدة، مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأميركية؛ لكن التوقعات بقرب التوصل لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط حال دون استمرار الصعود.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم سبتمبر (أيلول)، 37 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 81.38 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:43 بتوقيت غرينتش.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في عقود سبتمبر 38 سنتاً، بواقع 0.5 في المائة مسجلاً 77.34 دولار للبرميل.

ونقلت مصادر بالسوق عن معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي.

وكانت الأسعار قد تراجعت إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع، الثلاثاء. وأُغلق خام برنت عند أدنى مستوى له منذ التاسع من يونيو (حزيران). وعانت الأسعار أيضاً من استمرار المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إلى ضعف الطلب العالمي على الخام.

المصدر: رويترز