دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 22-07-2024، وفقًا للآتي:
1- استهداف موقع المالكية بمسيرة هجومية انقضاضية أصابت إحدى دشمه ممّا أدى إلى تدمير جزء منها واشتعال النيران فيها.
2- الساعة 17:45 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها.
3- الساعة 17:50 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة.
4- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة واصابته إصابة مباشرة واندلاع النيران فيه، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ياطر.
5- استهداف مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة واندلاع النيران فيها، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة الخيام.
6- ادخال مستوطنة تسوريال على جدول نيران المقاومة الإسلامية وقصفها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال المدنيين في بلدة حانيين وإصابة عائلة فيها.
7- استهداف مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة عيتا الشعب.
المصدر: الاعلام الحربي