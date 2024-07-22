الخارجية العراقية: ندعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضد هذه الاعتداءات الخطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2024 - 05:20

الخارجية العراقية: ندعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضد هذه الاعتداءات الخطيرة

منذ 51 mins 22 July، 2024
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