أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن الخلل الحاسوبي الذي تعرضت له مطارات ومواقع حيوية حول العالم لم يؤثر على موارد الكرملين الإلكترونية، وأنها تعمل بشكل طبيعي.

وأشار بيسكوف إلى أن كافة الأجهزة والبرامج الإلكترونية في الكرملين تعمل بشكل طبيعي دون توقف أو خلل.

وضرب عطل تقني أنظمة الحوسبة ومرافق حيوية حول العالم ، حيث شهدت شركات الطيران والمطارات والبنوك وشركات الإعلام اضطرابات أدت إلى قلب الحياة اليومية لملايين الأشخاص.

ويرتبط انقطاع “مايكروسوفت” بتحديث جديد لشركة “كراود سترايك” للأمن السيبراني، وتسبب بحدوث اضطرابات في العديد من القطاعات، حيث كانت البورصات وشركات الطيران والبنوك الأكثر تضررا.

المصدر: روسيا اليوم