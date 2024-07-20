شيّع حزب الله وأهالي بلدة صير الغربية وجمهور المقاومة الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي جعفر معتوق بموكبٍ حاشد ومَهيب في بلدة صير الغربية في جنوب لبنان.

وبعد المراسم التكريمية للشهيد عزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي(عج) لحن الشهادة، ثمّ أدّت ثلّة من المجاهدين قسم العهد والوفاء بالمُضيّ على خطى المقاومة والشهداء.

وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر، جاب النعش شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة بمشاركة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، شخصيات وفعاليات، علماء دين، عوائل الشهداء والأهالي.

وعند جبانة البلدة وُرِي الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.

المصدر: موقع المنار