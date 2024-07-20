حزب الله يُشيّع الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي جعفر معتوق في صير الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 20 2024 - 23:46

حزب الله يُشيّع الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي جعفر معتوق في صير الغربية

منذ 55 mins 20 July، 2024
حزب الله يُشيّع الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي جعفر معتوق في صير الغربية
لبنان

شيّع حزب الله وأهالي بلدة صير الغربية وجمهور المقاومة الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي جعفر معتوق بموكبٍ حاشد ومَهيب في بلدة صير الغربية في جنوب لبنان.

وبعد المراسم التكريمية للشهيد عزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي(عج) لحن الشهادة، ثمّ أدّت ثلّة من المجاهدين قسم العهد والوفاء بالمُضيّ على خطى المقاومة والشهداء.

وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر، جاب النعش شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة بمشاركة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، شخصيات وفعاليات، علماء دين، عوائل الشهداء والأهالي.

وعند جبانة البلدة وُرِي الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة