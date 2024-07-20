العناوين

صحيفة الأخبار

– اليمن يُخرج مفاجآته: مرحلة جديدة

– محور المقاومة: رفع التحدّي ولو وقعت الحرب الواسعة

– المقاومة تنفّذ تهديد (السيد) نصر الله والمُسيّرات تُربك “تل أبيب”

– ‫شكوك تظلّل بقاء قائد الجيش مرشّحًا رئاسيًا

– ‫جعجع “يصفّر” علاقاته لا مشكلاته: حرب مع جنبلاط.. آخر “الحلفاء”!

صحيفة البناء

– اليمن يواصل تحرير أسماء المدن الفلسطينية بالمسيَّرات: يافا بعد أم الرشراش

– طائرة يمنية تنفجر في أجواء العاصمة الاقتصادية للكيان وتزلزل نظامه الأمني

– المحكمة الدولية بعد 76 عامًا من الصمت تنطق بالحق الفلسطينيّ بوجه الاحتلال

صحيفة اللواء

– بدء العدّ التنازلي لسقوط مكابرة نتنياهو

– برّي: أعطوني 10 أيام حوار وخذوا رئيسًا.. والمعارضة تكمل برنامج لقاءات الكتل

– رأي تاريخي لمحكمة العدل: لإنهاء “إسرائيل” احتلال الأراضي الفلسطينية

– إعصار رقمي يخنق العالم.. لساعات عصيبة!

صحيفة الجمهورية

– بري: أستبعد حصول عدوان “إسرائيلي” واسع على لبنان

– “العدل الدولية”: سياسات “إسرائيل” الاستيطانية تنتهك القانون الدولي

– هذا سبب الخلل التقني الذي أربك العالم!

صحيفة النهار

– حزب الله يوسّع عمليات القصف والتصعيد مفتوح

صحيفة الشرق

– مسيّرة يمنية تضرب “تل أبيب” والحزب يقصف 3 مستعمرات جديدة

الأسرار

صحيفة البناء

خفايا

قال خبراء عسكريون إنّ وصول الطائرة الإيرانية المسيّرة إلى عاصمة كيان الاحتلال وتفجيرها في أجواء العاصمة يعني أن كلّ أجهزة الرادار والمراقبة والمتابعة التي يمكن حشدها لحماية أهم عاصمة غربية معرّضة للاستهداف لن تنفع إذا ما كانت الجهة التي تقف وراء الاستهداف من محور المقاومة أو حلفائه، متسائلين ماذا لو قرّرت كوريا الشمالية استهداف واشنطن أو نيويورك فهل هناك أجهزة مراقبة وتتبع وحماية أشدّ فعالية لا تمتلكها “إسرائيل”؟

كواليس

قال خبراء في القانون الدولي إنّ النص القانونيّ الذي قدّمه رئيس محكمة العدل الدوليّة نواف سلام حول فلسطين والاحتلال يشكّل مرجعيّة لا يُستهان بها في أي مرافعة فلسطينيّة قانونيّة لمقاضاة كيان الاحتلال وجيشه وكبار مسؤوليه السياسيين والعسكريين أمام محاكم دولية أو أوروبية في كلّ ما يتعلّق بالاستيطان وعمليات التهويد والحصار وفرض إجراءات الفصل العنصريّ بأشكالها المختلفة.

صحيفة اللواء

غمز

فوجئ نواب في المعارضة بإلغاء موعد مع كتلة في “الممانعة” من دون تحديد موعد جديد أو تبرير الخطوة.

همس

بدأت الدوائر اللبنانية الرسمية والسياسية التفتيش عن فريق عمل ترامب، وانعكاسات ذلك على ترتيبات الوضع في لبنان، على المستويات العسكرية والجنوبية.

صحيفة الجمهورية

دعا نواب كتلة معارضة إلى التمييز بين التقاطع المصلحي مع فريق آخر وبين الرهان السياسي الذي سقط مع الرئاسة وغزّة.

كشف مرجع على تواصل مع المساعي الدولية والإقليمية أنّه يتوقّع اتفاقًا على وقف النار في المنطقة قريبًا.

المصدر: صحف