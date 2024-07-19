تسبب عطل تقني عالمي، اليوم الجمعة، في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.

وأثر الخلل التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.

وطلبت هيئة الطيران الأميركية، الجمعة، من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، فيما تواجه شركة الأمن السيبراني “Crowdstrike” خللا تقنيا في خدماتها في مختلف أنحاء العالم.

مطارات وشركات خارج الخدمة

أعلن مطار برلين الجمعة وقف الرحلات الجوية حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش. وقالت الشركة المشغلة للمطار في منشور على منصة إكس إن المطار يعاني من تأخير في تسجيل وصول الركاب بسبب خلل فني.

وقالت كذلك الخطوط الجوية التركية اليوم إنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي. وذكر مكتب المساعدة الخاص بالشركة التركية في منشور على إكس أن العمل جار على حل المشكلة.

وأعلنت إسبانيا عن تعرض كل مطاراتها لمشاكل تقنية، كما أعلنت سلطات مطار برلين عن وقف حركة الملاحة الجوية في المطار بشكل مؤقت بسبب خلل في أنظمة الكمبيوتر.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن الركاب في مطار إدنبره في اسكتلندا لم يتمكنوا من استخدام الماسحات الضوئية الآلية لبطاقات الصعود إلى الطائرة، حيث عرضت شاشات المراقبة الأمنية رسالة تقول “الخادم غير متصل بالإنترنت”.

وقال متحدث باسم مطار شيبول في أمستردام بهولندا إن المطار تأثر بالعطل أيضا.

وقالت وكالة الطيران الأمريكية إن الخطوط الجوية الأمريكية أوقفت حركة الطائرات بسبب مشكلة في الاتصالات.

وذكرت شركة Frontier Airlines الأمريكية أنها أوقفت جميع الرحلات الجوية لفترة وجيزة وسط انقطاع كبير في شبكات شركة “مايكروسوفت”، مما أدى أيضا إلى تعطل بعض أنظمة الكمبيوتر في شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل Allegiant Air وSun Country Airlines.

في السياق ذاته، قالت ستة مصادر في قطاع النفط والغاز لرويترز إن عدة مقرات رئيسية لتداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة تواجه صعوبات في تنفيذ المعاملات بسبب تعطل الإنترنت اليوم الجمعة.

وتوقفت قناة سكاي نيوز البريطانية عن البث المباشر الجمعة. وقال ديفيد رودس الرئيس التنفيذي لشبكة سكاي نيوز على إكس: “لم تتمكن سكاي نيوز من البث التلفزيوني المباشر هذا الصباح، ونبلغ المشاهدين حاليا أننا نعتذر عن الانقطاع”.

كما توقف العمل في النظام الطبي في بريطانيا بسبب مشاكل في أنظمة العمل، وانضمت بورصة لندن إلى البنوك وشركات الطيران التي أعلنت عن الخلل التقني.

اعلان شركة مايكروسوفت

وقالت “مايكروسوفت” إن المشكلة بدأت في الساعة 5:56 مساء بالتوقيت المحلي، وأثرت على أنظمة متعددة للعملاء في وسط الولايات المتحدة، من بينها خدمات Azure ومجموعة تطبيقات Microsoft 365.

وفي وقت لاحق أعلنت الشركة أنها حددت السبب الأساسي للعطل وتمت عودة عمل غالبية الخدمات. ومع ذلك، قالت الشركة إن بعض العملاء قد لا يزالون يواجهون مشكلات.

وأفادت شبكة ABC الأسترالية بأن العطل أثر على المصارف والمطارات ومحلات السوبر ماركت والشركات في جميع أنحاء أستراليا والعالم.

وذكرت هيئة البث “الإسرائيلية” أن أجهزة الكمبيوتر والخوادم تعطلت في وزارة الصحة ومستشفى شيبا وصندوق المرضى “كلاليت”.

المصدر: مواقع