المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد العدو دعماً لغزة ورداً على الاعتداءات على القرى الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 17 2024 - 13:12

المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد العدو دعماً لغزة ورداً على الاعتداءات على القرى الجنوبية

منذ 26 mins 17 July، 2024
المقاومة الإسلامية
لبنان

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، وفي إطار الرد ‏على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية”، قام مجاهدوها بقصف مستعمرتي “ساعر” و “غشر هازيف” بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

وفي ما يلي البيان الصادر عن المقاومة

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصاً المجزرة المروعة في بلدة أم التوت وسقوط ثلاثة شهداء أطفال، قصف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية مستعمرتي “ساعر” و “غشر هازيف” بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 17-07-2024‏

‏11 محرّم  1446 هـ

مستوطنتي ساعر وجشر هزيف

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة