المقاومة الاسلامية تقصف مستعمرات ”كفرحوشن” و “أورهغنوز” و “باريوحاي” و “ميرون” بعشرات صواريخ الكاتيوشا، في إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً كفركلا وعيترون وعيتا الشعب وأم التوت وسقوط الشهداء الثلاث – موقع قناة المنار – لبنان
المقاومة الاسلامية تقصف مستعمرات ”كفرحوشن” و “أورهغنوز” و “باريوحاي” و “ميرون” بعشرات صواريخ الكاتيوشا، في إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً كفركلا وعيترون وعيتا الشعب وأم التوت وسقوط الشهداء الثلاث