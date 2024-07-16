هيئة البث الإسرائيلية: إطلاق نحو 30 صاروخا من جنوب لبنان على كريات شمونة والجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2024 - 21:14

هيئة البث الإسرائيلية: إطلاق نحو 30 صاروخا من جنوب لبنان على كريات شمونة والجليل الأعلى

منذ 36 mins 16 July، 2024
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