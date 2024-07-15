الشرطة الألمانية تقمع مظاهرة مساندة لفلسطين في العاصمة برلين وتعتقل عددا من المشاركين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 15 2024 - 08:24

الشرطة الألمانية تقمع مظاهرة مساندة لفلسطين في العاصمة برلين وتعتقل عددا من المشاركين

منذ 28 mins 15 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة