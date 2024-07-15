عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 15 تموز/يوليو 2024

العناوين

الأخبار:

ـ تحذير يمني – عراقي للسعودية: كفى «تآمراً» مع العدو

ـ جنبلاط يحسم الإجماع الدرزي: مع فلسطين والمقاومة

ـ عقد سياسية وعسكرية تدفع الوسطاء إلى البحث عن «حلول إبداعية» | كواليس المفاوضات: من راهن (مسبقًا) على محاولة الاغتيال؟

ـ ترامب «شهيدًا حيًّا»: المظلومية تكتمل

البناء:

ـ مفاوضات غزة تترنّح على إيقاع المجازر وجبهة لبنان تتفوّق… وترامب هو الخبر

ـ حزب الله وأمل والاتحاد والبعث ومطران القدس في يوم سعاده تحية لفكره وحزبه

ـ حردان: الطائف هو الحوار لا الحرب الأهلية وقوتنا بالشعب والجيش والمقاومة

ـ لتعاون لبنانيّ سوريّ مشرقيّ ونصرة غزة… نعم لقانون النسبيّة والدوائر الكبرى

الجمهورية:

ـ إنشغال أميركي يعوّضه البريطاني والفرنسي

ـ ترامب: لعدم انتصار الشر

ـ هل تفتح حادثة ترامب الباب أمام الحرب على لبنان؟

اللواء:

– الاحتلال على خط الدم.. وهاليفي يُهدِّد بتوسيع الحرب مع لبنان

– حزب الله يُدخل صواريخ ومسيَّرات جديدة إلى الميدان.. وقلق من الاضطرابات الأمنية المتنقلة

الديار:

ـ مُفاوضات هدنة غزة تترنّح على وقع المجازر «الإسرائيليّة»

ـ حزب الله يربط إنجاز الإستحقاق الرئاسي بتقديم الفريق الآخر تنازلات

ـ قوة ردع المقاومة جنوبًا تبعد شبح الحرب الموسّعة عن لبنان

النهار:

ـ قبضة ترامب النازف تصنع التاريخ

ـ ترددات مجزرة المواصي تفاقم الخيبة في لبنان

ـ لبنان ومكافحة الفساد: إقرأ تفرح جرّب تحزن

الاسرار

البناء:

ـ خفايا:

أكدت مصادر في المقاومة في غزة أن قرار وقف المسار التفاوضيّ هو أحد الاحتمالات المطروحة على الطاولة إذا فشلت مساعي الوسطاء في تقديم ضمانات واضحة بوقف المجازر الإسرائيلية، لأن المقاومة لا تستطيع مواصلة المفاوضات وشعبها يُقتل بالمئات وتفضّل أن تترك الميدان يقول كلمته الفاصلة ما دام جيش الاحتلال وقيادته السياسية يؤمنان أن الحرب لا المفاوضات هي المسار الرئيسيّ المعتمد.

ـ كواليس:

يخوض الحزبان الديمقراطي والجمهوري حرب شائعات وروايات إعلامية حول حادثة إطلاق النار على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وتقوم الرواية الديمقراطية على أن ترامب انخفض وراء المنصة دون أن تظهر عليه أي نقطة دم وعاد للظهور واقفاً وقد امتلأ وجهه بالدماء، ما يعني أن هناك مسرحيّة مدبّرة بينه وبين فريق الحماية على الطريقة الهوليودية، بينما تقول الرواية الجمهورية إن فشل الرئيس جو بايدن في المسار القضائيّ لإقصاء ترامب عن السباق دفعه للجوء إلى المسار الأمني.

الجمهورية:

ـ قال ديبلوماسي عربي إن نتنياهو يفعل كل شيء لعدم إيقاف حرب غزة ودعا إلى التعامل مع هذا الواقع.

ـ قال نواب في المعارضة إنه من الصعب تقدير ماذا يمكن أن ينتظر المنطقة ولبنان في الأسابيع والأشهر المقبلة خصوصًا بعدما انحسمت إتجاهات الإنتخابات الأميركية وكيفية إنعكاسها على تل أبيب وطهران.

ـ يرى حزب فاعل أن هناك “متطوعين” في بعض الإعلام العربي يساهمون بحملة التهويل على لبنان عبر استصراح مسؤولين أميركيين وإسرائيليين حول شن الحرب على لبنان وتدمير مطاره وبيروت والضاحية الجنوبية.

اللواء:

ـ همس:

من المستبعد أن يُعاود سفراء الخماسية اجتماعاتهم ولقاءاتهم مع الأطراف السياسية قبل مطلع أيلول، لوجود عدد من السفراء خارج لبنان في عطلاتهم السنوية في الشهر المقبل!

ـ غمز:

توقف رئيس هيئة رقابية عند كلام «وزير العتمة» بأنه لا ينام بعد الخامسة صباحاً بسبب توقف المولد وإرتفاع حرارة الجو، وقال متهكماً: سنفتح تحقيقاً بالموضوع لتحديد المسؤوليات!

ـ لغز:

تدخلت شخصية ديبلوماسية لإصلاح «ذات البيْن» بين وزير بارز وأحد كبار المسؤولين في وزارته، وطوي صفحة خلافاتهما المزمنة، التي إنعكست تعطيلاً لبعض المسؤوليات في الوزارة الحساسة!

النهار:

ـ تلقى مرجع رسائل من مناصرين في منطقته الانتخابية تتحدث عن تجاوزات من افراد ينشطون على شكل مافيات ويلقون دعما من وجوه حزبية وامنية.

ـ قوبل تكريم نائب بيروتي شخصية اكاديمية وحوارية بترحيب لدى الكثيرين من المتابعين لمحاضرات وكتابات الثاني في الداخل والخارج وهو ناشط على خطوط الحوار والتلاقي بين اللبنانيين منذ سنوات عدة.

ـ بدأ الحديث داخل كوادر حزبية من اليوم عن جدوى ترشيح نجل نائب سابق بدل والده في الانتخابات المقبلة.

ـ يعود الكلام عن تعيين قائد جديد للجيش او التمديد للعماد جوزف عون في حال الاستمرار في الشغور الرئاسي اذ اتقضت ستة اشهر على التمديد الذي مدته سنة واحدة.

المصدر: صحف