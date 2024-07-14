تقرير مصور | الشهيد علي حدرج.. حاضر في تخرجه الجامعي بشاهدة الدكتوراه ووسام الشهادة

قال وفعل .. نحن أهل العلم والحياة .. ولن نترك الميدان .. انه الشهيد على طريق القدس الدكتور علي محمد حدرج. همه كان أن يحصل من العلم ما يخدم العمل المقاومة في مواجهة العدو.

ناقش رسالته قبل شهر من شهادته في مجال الإتصالات، حينها اخبره أساتذته أنه نجح ولكن عليه الانتظار لمعرفة درجته. إلا أن الله أهداه أعلى الدرجات وتخرج بوسام الشهادة على طريق القدس.

الشهيد الدكتور صنع نموذجا فريدا، فكان طالب العلم المجتهد والمقاوم المدافع عن تراب الوطن. علم وجهاد هو الخط الذي سار عليه الشهيد الدكتور علي محمد حدرج ليكون قدوة في حياته وشهادته.

المصدر: المنار