الشيخ نعيم قاسم: فلسطين المركز الأساس ومعنيون أن ‏نبذل جهودنا لتكون فلسطين بوصلة لنا

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن المقاومة حققت 4 أمور ساطعة، أولاً أعطت القوة للبنان، ثانياً حررت لبنان بعد 22 سنة من احتلال 1978 و18 سنة ‏من احتلال 1982.

وأشار الشيخ نعيم قاسم، إلى ان المقاومة ثالثاً جعلت للبنان استقلالاً وكينونة بحيث أنَّ الدول المختلفة لا تستطيع أن تتصرف في لبنان بأنَّه ‏ساحة تارةً تفكر أن توطِّن فيه وأخرى تفكر أن تقتطع جزءاً منه لإسرائيل وتارةً تفكر أن تجعله وكراً للمؤامرات ‏والفتن المذهبية، هذا انتهى ببركة المقاومة.

موقف الشيخ قاسم، جاء خلال كلمة له في المجلس العاشورائي في الليلة السادسة ‏في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيروت.

وتابع الشيخ قاسم “رابعاً الحماية، فالبعض دعانا إلى أن نوقف المقاومة بعد سنة 2006 ‏فطالما هناك خط أزرق فيكفي ذلك، ولكن السؤال هو أنَّه لو أوقفنا المقاومة هل ستوقف إسرائيل من أن تهجم على ‏لبنان وتحتل بعض الأراضي اللبنانية؟ هل ستعيد في يوم من الأيام هذا الحق المشروع في 13 نقطة؟ هل كان يمكن ‏أن نرسِّم حدودنا البحرية؟ هل يمكن أن تفكر إسرائيل أنها لا تستطيع أن تهضم لبنان لأنَّ المقاومين فيه بالمرصاد؟ ‏نحن بحاجة إلى حماية للبنان، والمقاومة وفرت هذه الحماية، من لا يريد هذه الحماية فليقل لنا كيف يحمي لبنان؟”

واشار الشيخ قاسم “‏البعض يقول اتركوا الأمر للجيش اللبناني، نقول نحن معك ولكن قوموا بتسليح الجيش وزودوه بالإمكانات والتقنيات ‏العسكرية حتى يكون هناك تكافؤ بينه وبين الكيان الإسرائيلي ليستطيع ضرب إسرائيل ولك علينا أن نكون في ‏خدمتهم ونساعدهم دون أن نكون في الموقع الأول المتصدي. نظريات الخيارات البديلة سقطت منذ سقوط القرار ‌‏425 ولم يطبق 22 سنة”.

وأضاف الشيخ قاسم “نحن اليوم نخوض مساندة من الجبهة الجنوبية لثلاث مصالح: مصلحة إنسانية، مصلحة قومية، مصلحة وطنية. ‏المصلحة الإنسانية أنَّنا نقف بوجه إبادة جماعية ضد الإنسانية باعتراف العالم، ولا يمكن لبشر لديه إحساس قليل إلَّا ‏ويجب أن يقف بوجه الإبادة بكل الإمكانات التي يستطيعها. على المستوى القومي نحن نواجه احتلالاً إسرائيلياً ‏لأشقائِنا وإخوتنا، وفلسطين المركز الأساس الذي فيه القدس وفيه الشرفاء وفيه التضحيات، وبالتالي نحن معنيون أن ‏نبذل جهودنا لتكون فلسطين بوصلة لنا”.

وتابع “أما وطنياً فلأنَّ لبنان في دائرة الاستهداف إن لم يكن اليوم فغداً، ودائماً ‏تسمعون التهديدات المختلفة وكانت لتصبح واقعاً لولا أنَّنا أقوياء وفي الميدان، إنما تذهب هدراً لأنَّنا أقوياء وفي ‏الميدان. المقاومة هي ردَّة فعل على الاحتلال وهي من أجل أن تطرده من منطقتنا وبلدنا وفلسطين، هي لم تكن يوماً ‏سبباً لاستجلاب الاحتلال، فالاحتلال هو الذي ولَّد المقاومة”.

المصدر: العلاقات الاعلامية